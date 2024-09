LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wartburgkreis (ots) - Mit Pressemeldung vom 13.09.2024 suchte die LPI Gotha nach Hinweisen zu einem Unbekannten, der einer 67-Jährigen ihre Geldbörse aus der Handtasche beim Einkauf in einem Einkaufsmarkt in Gerstungen entwendetet hatte, um die darin befindliche Bankkarte zeitnah am Geldautoamten eines Geldinstituts in Gerstungen missbräuchlich zu benutzen. Der Unbekannte hob fünf Geldbeträge in Höhe von etwa 1800 ...

