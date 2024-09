LPI-GTH: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots) - Unbekannte haben gestern in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 14.30 Uhr von einem freizugänglichen Werksgelände in der Ernst-Minner-Straße zwei hochwertige Räder gestohlen. Bei den Rädern handelt es sich um ein Mountainbike GIANT XT, silbergrau im Wert von 7.000 Euro und ein E-Bike der Marke Specialized LEVO Comp in der Farbe schwarz im Wert von 7.800 Euro. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl oder zum Verbleib der Räder machen? Hinweise werden unter der ...

