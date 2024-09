Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 80-Jähriger die L 3004 von Ilmenau-West kommend in Richtung Martinroda. Kurz hinter dem Ortseingang kam er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach links von der Fahrbahn ab. Sein Toyota kolldierte mit einem Verkehrsschild und rollte mehrere Meter bergab über ein angrenzendes Feld. Das Fahrzeug kam in einem Grundstück zum Stehen. Der 80-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell