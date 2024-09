LPI-GTH: Müllcontainer entzündet - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Heute Morgen kam es gegen 07.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Stölzelstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 73-Jähriger schwerverletzt aus der Wohnung geborgen und später in ein Krankenhaus gebracht. Eine weibliche Person verstarb in der Wohnung. Mindestens fünf Personen wurden von der Feuerwehr aus angrenzenden Wohnungen gerettet. Derzeit ist die Feuerwehr noch vor Ort im Einsatz. Der ...

