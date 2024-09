Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weitere Zeugenhinweise gesucht

Gotha (ots)

Aufgrund Zeugenaussagen und in diesem Zusammenhang weiter geführten Ermittlungen bittet die LPI Gotha nunmehr um weitere Zeugenaussagen nach einer Körperverletzung am Montag, den 19.08.2024. Gegen 19.00 Uhr soll eine 62-Jährige (deutsch) in der von-Zach-Straße von einem Unbekannten geschlagen worden sein. Die 62-Jährige wollte offenbar einem streitenden Paar helfen, da die Auseinandersetzung zu eskalieren drohte. Der Unbekannte sei in der Folge auf die 62-Jährige los gegangen. Er wird wie folgt beschrieben: - männlich, augenscheinlich afrikanischer Phänotyp, ca. 180 cm groß, korpulent, schwarzer Hoodie, dunkle Hose. Die LPI Gotha bittet um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0215195/2024. (ah)

