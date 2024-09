Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes Coupé streift Linienbus und flüchtet - Zeugenaufruf!

Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend gegen 21 Uhr hielt ein Linienbus in der Hauptstraße vor dem Ortsausgang Richtung Langenzell, um an der dortigen Haltestelle Fahrgäste aufzunehmen. Als der Bus seine Fahrt in Richtung des Kreisverkehrs fortsetzte, wurde er von einem bisher unbekannten Mercedes Fahrer überholt. Der Mercedes streifte beim Wiedereinscheren vor der Verkehrsinsel des Kreisverkehrs den Linienbus und beschädigte diesen. Danach fuhr das schwarze Coupé einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 06223/9254-0 entgegengenommen.

