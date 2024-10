Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Landkreis Tuttlingen) Motorradfahrer stürzt (19.10.2024)

Wehingen (ots)

Auf der Deilinger Straße ist es am Samstag zu einem Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer gekommen. Gegen 18:30 Uhr fuhr der 56-Jährige mit anderen Motorradfahrern auf der Deilinger Straße durch Wehingen. Vor ihm befand sich ein 60-Jähriger Subaru-Fahrer, der sich an einer Kreuzung auf der Linksabbiegerspur befand. Statt ab zu biegen, wechselte er jedoch wieder auf die Durchgangsfahrbahn, auf der sich allerdings der Motorradfahrer befand. Es kam zu keinem Zusammenstoß, doch musste der 56-Jährige ausweichen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Ein Rettungsdienst versorgte den Verletzten an der Unfallstelle.

