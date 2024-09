Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Jubiläum 60 Jahre Jugendfeuerwehr und Ehrung Gründungsmitglieder

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Helmstedt (ots)

Am Samstag, den 08.09.2024, feierte die Jugendfeuerwehr Helmstedt ihren 60. Geburtstag. Nach vielen Wochen der Vorbereitungen konnte bei sommerlichem Wetter der Tag starten. Bereits um 7 Uhr trafen sich die ersten Helfer, um alles vorzubereiten und aufzubauen, vom Getränkestand bis hin zum übergroßen, wassergefüllten Anhänger. Pünktlich um 11 Uhr waren nur noch die letzten Feinheiten zu erledigen und zeitgleichen trafen bereits die ersten Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Helmstedt ein. Es wurde ein Orientierungsmarsch durch die Innenstadt vorbereitet, den die Jugendlichen selbstständig erledigen mussten.

Um 14 Uhr erfolgte der offizielle Teil der Veranstaltung. Ortsbrandmeister Niko Walther begrüßte die Gäste und bedankte sich im Vorfeld direkt für die intensiven Vorbereitungen insbesondere bei seinem Stellvertreter Jan Lachmann sowie Melissa Straka, Marcus Nessel, Derya Barulay und Stephanie Schulzendorf. Des Weiteren wurde sich für die Vielzahl der Spenden bedankt, hervorzuheben dabei ist die EEW Helmstedt, Firma Murer Feuerschutz, Avacon Helmstedt, Fahrschule Miethke, KWG Helmstedt, Thieme GmbH, Feuerschild112, die St. Georg Apotheke sowie der Recycling Park Helmstedt.

Es folgten die Grußworte von Robert Michaelis (Stadtjugendfeuerwehrwart), Christian Kahl (Stadtbrandmeister) sowie Maik Wermuth (Kreisbrandmeister). In Ihren Reden hoben sie die Wichtigkeit der Jugendarbeit hervor und erläuterten zudem, dass die Jugendfeuerwehr Helmstedt mit ihrer Gründung am 01.09.1964 zu einer der ältesten im Land Niedersachsen zählt. Die älteste Jugendfeuerwehr in Niedersachsen wurde bereits 1948 in Clausthal-Zellerfeld gegründet. Besonders schön war es, dass zwei Gründungsmitglieder bei den Feierlichkeiten anwesend sein konnten und zudem noch eine besondere Ehre erhielten. Andreas Siegemund und Heinz Kornau waren von Beginn an in der Jugendfeuerwehr und erhielten vom Landesfeuerwehrverband Niedersachsen zugleich die Ehrung für 60 (!) Jahre Feuerwehr. Die Kinder erhielten zum "Geburtstag" einen passenden Jugendfeuerwehrrucksack geschenkt.

In einer anschließenden Talk-Runde wurden diverse Anekdoten und Geschichten von jung und alt diskutiert und Fragen beantwortet. Abschließend wurde die Siegerehrung vom Orientierungsmarsch durchgeführt. Den ersten Platz konnte sich die Jugendfeuerwehr Bornum/Scheppau mit 54 Punkten sichern, den zweiten Platz belegte die Jugendfeuerwehr Helmstedt mit 52 Punkten und dritter wurde die Jugendfeuerwehr Querenhorst mit 50 Punkten.

Fast auf die Minute genau um 15:00 Uhr füllte sich dann der Hof rasant, es stand der öffentliche Teil der Veranstaltung an. Mehrere hundert Personen füllten den gesamten Hof der Feuerwehr Helmstedt. Für das leibliche Wohl sorgten Hamburger, Kesselcurrywurst und Pommes vom Spezi Metzger aus Wolsdorf. Die Jugend des DRK brachte eine Hüpfburg mit und bot zudem Zuckerwarte, Slush-Eis und Kinderschminken an. In einem Zelt konnten die Kinder sich in einer Atemschutzstrecke einmal selbst probieren. An der Fotobox von Foto Asmus konnte man sich selbst ins Rampenlicht setzen. Viele Leute nahmen auch das Angebot einer Führung durch die Feuerwehr an. Hierbei wurde der Ablauf vom Auslösen des "Piepers", das Ankommen in der Wache, das Umkleiden und Besetzen der Fahrzeuge erläutert. Im hinteren Teil des Hofes konnte mittels Drehleiter ein Kastenturm gebaut und erklommen werden. Der Multitrailer der Kreisfeuerwehr Helmstedt wurde mit Wasser gefüllt und die Kinder mussten mit dem Strahlrohr versuchen Bälle in das Tor zu spritzen. An einem Brandsimulator konnte man selbst Hand anlegen, um mittels Feuerlöscher einen Brand zu löschen. Des Weiteren gab es noch eine Spritzwand und ein Feuerwehrauto-Rennen, bei dem man das Fahrzeug mit dem Wasserstrahl anschieben musste. Auch die Großfahrzeuge waren ein beliebtes Ziel der vielen Besucher, so konnte man sich in Ruhe einmal alle Fahrzeuge und die Beladung anschauen, Fragen stellen und Fotos machen. Das eine oder andere Kind hat auch prompt den richtigen Schalter für Blaulicht und Martinshorn gefunden.

Als gegen 18 Uhr auch die letzten Besucher den Hof wieder verlassen haben, ging es ans Aufräumen. Getreu dem Motto "Viele Hände - schnelles Ende" war auch dieser Teil gegen 20 Uhr geschafft. Wir bedanken uns bei allen Gästen für den schönen Tag! Aufgrund der vielen Besucher behalten wir einen Tag der offenen Tür für die Zukunft im Auge.

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell