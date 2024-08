Feuerwehr Helmstedt

FW Helmstedt: Feuer, Menschenleben in Gefahr, im Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Helmstedt (ots)

15.08.2024, 02:32 Uhr. Helmstedt, Papenberg. Intensiver Brandeinsatz in der Nacht. Bereits um 02:29 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Helmstedt zu einem Mülltonnenbrand am Gebäude zum Markt gerufen. Nur drei Minuten später, um 02:32 Uhr, wurde erneut ausgelöst mit dem Stichwort "B_2_Y" welches Feuer mit Menschenleben in Gefahr bedeutet. Diesmal war die Adresse wenige Häuser weiter am Papenberg. Bei Eintreffen des Einsatzleiters Marvin Neher brannte am Markt Unrat vor einem Gebäude. Das Feuer wurde schnell abgelöscht. Parallel ergab die Erkundung den Gebäudebrand am Papenberg. Vor Ort stellte sich die Situation dramatischer heraus, im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses brannte es lichterloh. An nahezu allen Fenstern befanden sich Personen, welche um Hilfe riefen. Aus dem gesamten Gebäude drang dichter Brandrauch. Umgehend wurde die Menschenrettung im vorderen Bereich mittels Drehleiter durchgeführt. Während der Erkundung zündete der Brand auf der Rückseite in einem Innenhof durch. Auch im Innenhof befanden sich mehrere Personen am Fenster, diese wurden mittels Steckleitern gerettet. Das Feuer drohte massiv sich auf den Dachstuhl auszubreiten. Umgehend wurde neben den bereits alarmierten Kräften aus Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Reinsdorf-Hohnsleben sowie der Einsatzleitwagen aus Grasleben auch der Löschzug Schöningen nachgefordert. Insgesamt wurden mindestens 10 Personen aus dem Gebäude gerettet. Durch den Rettungsdienst wurde MANV 5-7 ausgelöst, welches eine erhöhte Anzahl von verletzten Personen versorgen kann. Mindestens eine Person wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus transportiert. Genauere Angaben liegen dazu nicht vor. Bei dem Einsatz verstarben drei Katzen, eine konnte lebend den Besitzern übergeben werden. Die betroffenen Wohnungen sind bis auf weiteres nicht bewohnbar, Hintergrund ist die Beaufschlagung mit Brandrauch. Die Bewohner kommen bei Freunden oder in einem Hotel unter, hier kümmerten sich Bürgermeister Schobert sowie 1. Stadtrat Otto um die Unterbringung.

Parallel zur Menschenrettung wurde umgehend mit der Brandbekämpfung begonnen. Hier zeigte sich, dass es im Erdgeschoss im Treppenhaus zu einem starken Brandereignis kam, welches für eine massive Rauchentwicklung im gesamten Gebäude sorgte. Der Fluchtweg über das Treppenhaus war daher nicht nutzbar. Die Brandbekämpfung wurde durch mehrere Trupps unter Atemschutz und Vornahme mehrerer Leitungen sowohl von der Vorder- als auch der Rückseite durchgeführt. Aufgrund der engen Bebauung und der alten Fachwerkhäuser musste auch die direkt angrenzenden Gebäude intensiv überprüft werden. Eine Brandausbreitung gab es jedoch nicht. Intensive Nachlöscharbeiten dauerten bis ca. 06:30 Uhr an.

Die Verpflegung vor Ort übernahm die Kreisfeuerwehr des Landkreises Helmstedt mit dem Verpflegungszug. Das THW Helmstedt sichert nach Abschluss das Gebäude gegen unbefugten Zutritt.

Ortsfeuerwehr Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Grasleben, Schöningen, Kreisfeuerwehr Helmstedt, THW Helmstedt, diverse Rettungsmittel unter anderem von DRK, ASB.

Dauer: ca. 5 Stunden; Einsatzleiter: Marvin Neher; Fotos: Feuerwehr Helmstedt

Original-Content von: Feuerwehr Helmstedt, übermittelt durch news aktuell