FW Helmstedt: Zweiter Brand mit Personenrettung

Helmstedt (ots)

15.08.2024, 17:02 Uhr. Helmstedt, Walpurgisstraße.

Zum zweiten Feuer mit Menschenrettung wurden die Feuerwehren der Stadt Helmstedt sowie der Löschzug alarmiert. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurde ein Feuer gemeldet, es sollten sich zwei Personen in der betroffenen Wohnung befinden. Bei Eintreffen der Feuerwehr lag eine Person schwer verletzt vor der Wohnungstür. Umgehend wurde diese, zusammen mit der Polizei, aus dem Gefahrenbereich gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Parallel dazu wurde die Menschenrettung und Brandbekämpfung im ersten Obergeschoss in der betroffenen Wohnung eingeleitet. Nach intensiver Erkundung konnte keine zweite Person vorgefunden werden, diese wurde im weiteren Verlauf vor dem Gebäude angetroffen. In der Wohnung brannten Einrichtungsgegenstände. Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutz und Vornahme einer Leitung schnell abgelöscht.

Ortsfeuerwehr Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Grasleben; Dauer: ca. 1,5 Stunden; Einsatzleiter: Marvin Neher; Fotos: -/-

