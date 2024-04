Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++A 28 zwischen Oldenburg-Wechloy und dem Autobahndreieck Oldenburg-West beschädigt ein Lkw insgesamt 18 Außenschutzplanken und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle/Zeugenaufruf++

Oldenburg (ots)

++Am 17.04.2024, gegen 22.45 Uhr, stellen Beamte der Autobahnpolizei Oldenburg im Rahmen der Streife einen offensichtlich frischen Unfallschaden auf der A 28 in Richtung Bremen zwischen der Anschlussstelle Oldenburg-Wechloy und dem Autobahndreieck Oldenburg-West fest. Demnach kam ein Lkw o.ä. am o.g. Tag vermutlich in der Zeit von 19.45 Uhr bis 22.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen insgesamt 18 Außenschutzplanken. Weiterhin wurde die Berme teilweise auf dem Seitenstreifen verteilt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000,-Euro. Die Autobahnpolizei Oldenburg sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im besagten Zeitraum einen Verkehrsunfall an der besagten Örtlichkeit beobachtet haben und Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bzw. den flüchtigen Fahrzeugführer geben können.++(487386)

