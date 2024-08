POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Höxter (ots) - Bereits am Freitag, 16. August, kam es auf einem Zebrastreifen in der Gartenstraße in Höxter zu einem Verkehrsunfall. Gegen 9.25 Uhr betrat eine 39-jährige Fußgängerin aus Höxter den Fußgängerüberweg. Eine unbekannte Frau fuhr mit ihrem Pkw aus dem dortigen Kreisverkehr heraus in Richtung Zebrastreifen. Nach ersten Erkenntnissen stoppte sie ...

mehr