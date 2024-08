POL-HX: Brandstiftung

Brakel (ots) - Unbekannte Täter haben an zwei Fahrzeugen Radmuttern gelöst. Bemerkt hat es ein 38-Jähriger aus Brakel. In der Zeit von Donnerstag, 8. August, bis Donnerstag, 15. August, waren beide Pkw in der Stettiner Straße in Brakel geparkt. Ein Ford Fiesta und ein Mazda 3 standen hintereinander am Fahrbahnrand. Als der 38-Jährige am 15. August zunächst mit dem Mazda losfahren wollte, bemerkte er während der ...

