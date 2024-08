Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Steinheim (ots)

Am Mittwoch, 21. August, kam es im Kreisverkehr an der Wöbbeler Straße in Steinheim zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13.30 Uhr fuhr eine 44-Jährige aus Steinheim mit ihrem Pedelec die Wöbbeler Straße in Richtung Kreisverkehr. Hinter ihr fuhr eine 66-Jährige aus Steinheim mit einem VW Golf. Die 44-Jährige beabsichtigte im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt "Beller Straße" zu nehmen. Die dahinterfahrende Golf-Fahrerin setzte im Kreisverkehr zum Überholen an. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 44-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand ein Schaden von rund 50 Euro. Der Pkw blieb unbeschädigt.

