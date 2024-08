Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 16-Jähriger stürzt mit Pedelec

Warburg (ots)

Am Mittwoch, 21. August, kam es in der Straße "Königsgraben" in Warburg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7 Uhr fuhr ein 16-Jähriger aus Warburg den Königsgraben bergab in Richtung der B7. Nach ersten Angaben verlor er auf Höhe der Straße "Bußdorfer Tor", aufgrund der regenassen Fahrbahn, beim Bremsen die Kontrolle über sein Rad. Infolge dessen stürzte der 16-Jährige und verletzte sich leicht. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

