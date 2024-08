Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auffahrunfall am Stoppschild

Warburg (ots)

In Warburg kam es vor einem Stoppschild zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen verletzten sich leicht. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Am Montag, 19. August, fuhr ein 73-Jähriger aus Mainz mit seinem Audi A4 die Papenheimer Straße in Richtung B252. Eine 63-Jährige aus Frankfurt am Main saß auf dem Beifahrersitz. An der Einmündung zur B252 standen mehrere Fahrzeuge, die auf die Bundesstraße einfahren wollten. Unmittelbar vor dem Audi befand sich ein 57-Jähriger aus Warburg, zusammen mit seinem 14-Jährigen Sohn, in einem Peugeot. Der 57-Jährige fuhr bis zur Haltelinie des Stoppschildes und stoppte sein Fahrzeug bis zum Stillstand. Offenbar übersah der Mainzer den Haltevorgang und fuhr auf den Peugeot auf. Dabei verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Sie suchten nach der Unfallaufnahme einen Arzt auf. Bei dem Audi lösten bei dem Zusammenstoß die Frontairbags aus. Dieser musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen kam es zu einem Schaden von rund 6.000 Euro./rek

