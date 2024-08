POL-HX: Jugendliche lauern Rentner auf und verletzen ihn schwer- Polizei sucht Zeugen

Steinheim (ots) - Bereits am Freitag, 2. August, kam es im Bornebrucher Weg in Steinheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 34-Jähriger aus Steinheim stellte seinen blauen Passat gegen 11.30 Uhr am Straßenrand ab. Zwei Stunden später informierte ihn eine Nachbarin über den Schaden am Fahrzeug. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat am ...

