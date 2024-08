Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mülltonne und Zaun beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Am Dienstag, 13. August, kam es an der Industriestraße in Warburg zu einer Verkehrsunfallfucht. Auf dem Parkplatz einer Reinigungsfirma wurden eine Mülltonne und ein Zaun beschädigt. In der Zeit von 18-19 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die Mülltonne und schob diese gegen den Zaun. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Wert. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegengenommen./rek

