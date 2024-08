POL-HX: Sachbeschädigung durch Feuer

Bad Driburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 18.08.2024, gegen 04:44 Uhr, befuhren bisher unbekannte Täter mit ihrem PKW die City Passage in Bad Driburg. Dabei fuhren sie rückwärts gegen die verriegelte Schiebetür eines Tabakwarengeschäftes. Der Eingangsbereich wurde dabei so stark beschädigt, dass die Täter in das Geschäft eindringen konnten. Sie entwendetet mehrere Tabakwaren. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen kann die Art und Menge der Tatbeute nicht genauer ...

