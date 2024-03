POL-BO: Unfallflucht in Sodingen: Polizei ermittelt Tatverdächtigen (19)

Bochum (ots) - Nach einem Aggressionsdelikt im Straßenverkehr, das sich in dieser Woche in Bochum-Linden ereignet hat, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein Radfahrer aus Bochum (45) zeigte den Vorfall an, der sich am 28. Februar auf der Hattinger Straße zugetragen haben soll. Der Radfahrer sei dort gegen 10.30 Uhr in Richtung Südbad unterwegs gewesen. Kurz vor ...

mehr