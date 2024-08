Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunkene Frau fährt mit ihrem Pkw - Kinder sitzen mit im Fahrzeug - Führerschein sichergestellt

Willebadessen (ots)

Am Sonntag, 18. August, gegen 23.50 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen in der Straße "Lange Straße" in Willebadessen, wie eine 45-Jährige aus Willebadessen in einen 3er-BMW stieg und losfuhr. Mit dabei waren ihre beiden Kinder (14 J. und 7 J.). Die Zeugen meldeten der Polizei, dass die 45-Jährige betrunken sei. Kräfte der Polizei Höxter konnten die Frau gegen 00.30 Uhr in Herste antreffen. Gegenüber den Beamten räumte sie die Fahrt ein. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an. Nach der Blutprobenentnahme stellten die Kollegen den Führerschein sicher und untersagten bis auf weiteres die Weiterfahrt. Die 45-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer./rek

