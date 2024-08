Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsteilnehmer geraten aneinander - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Bereits am Dienstag, 30. Juli, kam es in Höxter-Stahle vor einer Ampel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeugführern. Beide Fahrzeugführer klagten im Nachgang über Schmerzen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Auf der B83 fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Volvo von Polle in Richtung Holzminden. Gegen 13 Uhr, kurz vor der Ortschaft Stahle, überholte ihn ein 55-Jähriger aus Brevörde mit einem Opel. In Stahle trafen die beiden Verkehrsteilnehmer vor einer roten Ampel wieder aufeinander. Beide Fahrer stiegen aus und gingen aufeinander zu. Nach einem Wortgefecht und einer körperlichen Auseinandersetzung griff ein weiterer Verkehrsteilnehmer ein und schlichtete den Streit. Die Fahrer stiegen wieder jeder in sein Fahrzeug und setzten ihre Fahrt fort. Während der Anzeigenaufnahme auf einer Polizeidienststelle in Holzminden klagten beide Beteiligte über leichte Schmerzen.

Nun hoffen die Beamten auf weitere Zeugen, die den Vorfall an der Ampel in Höxter-Stahle, auf der Holzmindener Straße, beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegengenommen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell