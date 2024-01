Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Tarp

Handewitt - PKW mit ungültigen "Roten Kennzeichen", ein anderer ohne Führerschein geführt; Fahrer zur Festnahme ausgeschrieben

Bild-Infos

Download

Tarp (ots)

Am Wochenende stellte die Bundespolizei bei Kontrollen im Grenzgebiet gleich mehrere Unregelmäßigkeiten beim Führen von Fahrzeugen fest. In einem Fall wurde ein VW Lupo mit ungültigen "Roten Kennzeichen" geführt. Die zweite Feststellung deckte ein Fahren ohne Fahrerlaubnis auf. Zu guter Letzt wurde der Fahrer auch noch mit Haftbefehl gesucht.

Sonntagabend gegen 18.45 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen grünen VW Lupo auf dem Pendlerparkplatz Tarp, an dem rote Händlerkennzeichen (siehe Bild) angebracht waren. Nach Angaben des Besitzers war dieser auf einer Probefahrt. Bei der eingehenden Kontrolle konnten die Beamten ermitteln, dass die Kennzeichen, auf denen sich Zulassungsplaketten des Kreises Schleswig-Flensburg befanden, bereits seit April 2020 für ungültig erklärt waren. Da jetzt der Verdacht der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Versicherungsschutz bestand, wurden die Kennzeichen sichergestellt und eine Weiterfahrt des Lupo untersagt. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Bereits am Freitagabend gegen 24.00 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen schwarzen Mercedes GLC auf der Tankstelle am Skandinavienpark. Fahrer und Beifahrer konnten sich nicht ordnungsgemäß ausweisen. Der Mercedes war zur Klärung des Versicherungsschutzes zur Fahndung ausgeschrieben. Dieser konnte nachgewiesen werden.

Da der Fahrer angab, seine Dokumente samt Führerschein bei einem Freund vergessen zu haben, wurde diese Adresse angefahren. Auch dort konnte er keine Ausweispapiere vorlegen. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Fingerabdruckcheck ergab, dass der 37-jährige Mann in seinem Heimatland Litauen gesucht wurde und dort auch keinen Führerschein besitzt. In Deutschland besteht ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn, da er einer Hauptverhandlung wegen Einbruchsdiebstahls ferngeblieben war. Jetzt wurde er verhaftet und bis zur nächsten Hauptverhandlung in die JVA eingeliefert. Gegen den 37-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell