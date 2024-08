POL-HX: Schwerer Verkehrsunfall auf Kreuzung - Rettungshubschrauber im Einsatz

Kreispolizeibehörde Höxter

Borgentreich

Eine Person schwer, eine Person lebensgefährlich verletzt, das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Borgentreich. Ein Wagen fing Feuer und brannte aus, ein Rettungshubschrauber flog eine Fahrerin in ein Krankenhaus. Der Kreuzungsbereich war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Am Donnerstag, 22. August, kam es auf der Kreuzung L838/ K30 in Borgenteich zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 8.15 Uhr fuhr eine 46-Jährige aus Trendelburg mit einem roten Polo die L838 von Bühne kommend in Richtung Haarbrück. Zur gleichen Zeit war eine 34-Jährige aus Beverungen mit einem grauen Skoda auf der K30 von Borgholz in Richtung Manrode unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen missachtete die 34-Jährige vermutlich ein Stoppschild und fuhr in die Kreuzung ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der rote Polo schleuderte in ein angrenzendes Feld und fing Feuer. Die 46-Jährige Polo-Fahrerin konnte selbstständig ihren Pkw verlassen. Sie kam schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Löschtrupp der Feuerwehr löschte das Feuer.

Der graue Skoda rutschte in einen Straßengraben und prallte gegen ein Verkehrsschild. Die Feuerwehr musste die 34-Jährige mit einer hydraulischen Rettungsschere aus ihrem Wrack befreien. Über die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser flog sie für die weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Die Staatsanwaltschaft Paderborn ordnete die Sicherstellung der Fahrzeuge an. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro. Ein Unfallteam aus Paderborn unterstütze bei der Unfallaufnahme. Die Kreuzung war bis 12.30 Uhr komplett gesperrt.

