Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: An zwei Pkw Radmuttern gelöst - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Unbekannte Täter haben an zwei Fahrzeugen Radmuttern gelöst. Bemerkt hat es ein 38-Jähriger aus Brakel. In der Zeit von Donnerstag, 8. August, bis Donnerstag, 15. August, waren beide Pkw in der Stettiner Straße in Brakel geparkt. Ein Ford Fiesta und ein Mazda 3 standen hintereinander am Fahrbahnrand. Als der 38-Jährige am 15. August zunächst mit dem Mazda losfahren wollte, bemerkte er während der Fahrt klappernde Geräusche. Er stoppte den Mazda und wechselte den Pkw. Im Ford hörte er die gleichen Geräusche. Daraufhin schaute er sich die Fahrzeuge genauer an und stellte fest, dann an beiden Fahrzeugen, jeweils an einem Rad, die Radmuttern gelöst wurden. Nun hoffen die Ermittler des Verkehrskommissariats der Kreispolizeibehörde Höxter auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können? Unter der Rufnummer 05271/962-0 werden die Hinweise entgegengenommen.

