Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage

Duisburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (3. Oktober, 10:20 Uhr) wurde die Polizei Duisburg über mehrere Einbrüche in verschiedene Gartenlauben einer Kleingartenanlage am Kalkweg informiert. Als die Beamten eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung. Die bisher unbekannten Täter haben Türen aufgebrochen, Fenster eingeschlagen und Gegenstände zerstört. Auch zerwühlte Kleidung, ausgeräumte Schränke und umgestürzte Stühle haben die Diebe hinterlassen. Aus mindestens fünf Lauben wurde teures Werkzeug gestohlen.

Die Duisburger Polizei schätzt den Zeitraum der Einbrüche in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober zwischen 00:00 - 08:00 Uhr. Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können oder vielleicht auch ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800.

