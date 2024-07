Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:40 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich Zutritt in ein Anwesen in der Winzerstraße zu verschaffen, indem er eine Fensterscheibe mit einem Stein einschlug. Durch den verursachten Lärm wurden die Nachbarn auf ihn aufmerksam. Als der Einbrecher bemerkte, dass er beobachtet wird, flüchtete er fußläufig über den rückwärtig gelegenen Damm in Richtung Mannheim-Seckenheim.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Ca. 26 Jahre alt, ca. 175cm groß, Bart, arabischer Phänotyp. Er war bekleidet mit einer olivfarbenen/goldenen Jacke, einer schwarzen engen Hose, schwarzen Turnschuhe mit weißer Sohle.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/930 50 zu melden.

