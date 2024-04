Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Scheibe eingeschlagen und mehrere Sammelkarten gestohlen

Speyer (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 22:00 und 02:17 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Oberen Langgasse ein und stahlen Sammelkarten der Trading Card Games "Pokemon" und "Yu-Gi-Oh!" im Gesamtwert von ca. 100 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Wer hat in oben genanntem Zeitraum in der Nähe des "Cool Speyer" verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell