POL-KN: (Öhningen/ Lkr. Konstanz) Unbekannter Mann belästigt Seniorin auf Friedhof- Hinweise erbeten (20.10.2024)

Geisingen - B 31 (ots) - An der Einmündung der Bundesstraße 31 zur Auffahrt der Autobahn 81 ist es am Montag, gegen 14:30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 30-Jährige bog in ihrem Ford an der Einmündung auf die A 81 in Richtung Singen ab. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 77-jährige VW-Fahrerin. ...

