POL-EU: Gefährliche Körperverletzung

Euskirchen (ots) - Am Montag (13. Mai) kam es gegen 23 Uhr auf der Wilhelmstraße in Euskirchen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Ein 23-jähriger Mann aus Zülpich befuhr mit einem E-Scooter die Neustraße in Fahrtrichtung Veybachcenter und überquerte den Fußgängerüberweg in der Wilhelmstraße, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Grevenbroich bemerkte ...

mehr