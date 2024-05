POL-EU: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Schleiden-Gemünd (ots) - Am gestrigen Montag (13. Mai) kam es um 11.55 Uhr auf der Bundesstraße 265 in Schleiden-Gemünd zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Belgier befuhr zusammen mit einer 29-jährigen Frau, ebenfalls aus Belgien, die Bundesstraße 265 mit seinem Motorrad von Hergarten kommend in Fahrtrichtung Gemünd. Während des Einfahrens in den Kurvenbereich korrigierte der Mann das Krad zu stark nach links, sodass sich das Krad wieder vollständig ...

