Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach/ Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Scheibe eines grauen VW Multivan ein (22.10.2024)

Allensbach (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro ist die Folge einer mutwilligen Beschädigung eines in der Konstanzer Straße geparkten Autos. Am Dienstag, zwischen 5 Uhr und 16 Uhr, schlug ein unbekannter Randalierer die Scheibe der Fahrertür des auf Höhe der Hausnummer 23 auf einem Parkplatz abgestellten grauen VW Multivan ein.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell