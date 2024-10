Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Taschendieb griff am Montagnachmittag in einem Buchladen in der Kerststraße zu. Wie eine 59-Jährige der Polizei mitteilte, war sie gegen 14:30 Uhr in dem Geschäft unterwegs. Als sie ihren Einkauf zahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel weg war. Dieser befand sich noch zuvor in der Handtasche, welche die Frau eng am Körper trug. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen: Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell