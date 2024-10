Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb nutzt hilflose Lage aus

Kaiserslautern (ots)

Ein 18-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Dienstag in der Trippstadter Straße Opfer eines dreisten Diebes. Der Geschädigte geriet um 3.45 Uhr in der Nähe einer Tankstelle in eine medizinische Notlage. Ein unbekannter Täter trat an den jungen Mann heran und entwendete das Handy und die Geldbörse aus dessen Jackentasche. Zeugen verständigten den Rettungsdienst. Der Bestohlene wurde ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |krä

