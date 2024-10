Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hochwertige Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Der Transporter eines Handwerkers wurde in der Nacht zu Freitag in der Tirolfstraße zum Ziel von Langfingern. Nach bisherigen Ermittlungen parkte der Wagen zwischen Donnerstag, 13 Uhr, und Freitag, 5:30 Uhr, am Straßenrand. Als der 57-Jährige am besagten Morgen an sein Fahrzeug kam, bemerkte er ein offenstehendes Seitenfenster, das am Tag zuvor noch verschlossen war. Als er im Inneren des Autos nachsah, fiel dem Mann auf, dass mehrere Werkzeuge der Marke "Stihl" aus dem Laderaum fehlten. Der Gesamtwert der gestohlenen Ware wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Verbleib der Werkzeuge machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegengenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell