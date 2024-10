Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe haben es auf Spielkonsole abgesehen

Kaiserslautern (ots)

Der Polizei wurde am Samstagnachmittag ein Einbruch in eine Wohnung in der Bachstraße gemeldet. Laut dem 35-jährigen Bewohner verschafften sich die Langfinger zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr Zugang zu dem Appartement und griffen sich dort eine Spielekonsole. Zudem zerstörten die Täter einen Wasserkocher und Gläser. Wie die Unbekannten in die Wohnung gelangten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zu den Tätern werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegengenommen. |kfa

