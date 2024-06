POL-NOM: Einbruch in Vereinsheim

Einbeck (ots) - Am Samstag, den 15. Juni 2024 kam es gegen 01:00 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei männlichen Personen ( 29 und 31 Jahre alt ) aus einem Dasseler Ortsteil. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam es zu einem Streit, welcher in einer tätlichen Auseinandersetzung endete. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

