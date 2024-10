Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug entpuppt sich als Mogelpackung

Kaiserslautern (ots)

Ein Stadtbewohner ist auf Betrüger hereingefallen. Ein Fahrzeug, welches er auf einem Kleinanzeigenportal gefunden hatte, entpuppte sich im Nachgang als Mogelpackung. Der 46-jährige Mann holte den Wagen bei einem Verkäufer in Hessen ab. Als er zu Hause ankam, fielen dem Käufer Ungereimtheiten und Mängel an dem Fahrzeug auf. Nach mehrfacher Rücksprache mit dem Anbieter bot dieser ihm unterschiedliche Geldbeträge an, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Der 46-Jährige ließ sich aber auf den Deal nicht ein und erstattete Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs aufgenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell