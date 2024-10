Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unruhestifter in der Fußgängerzone unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Passanten meldeten am Sonntagnachmittag einen Randalierer in der Fußgängerzone. Der Mann würde mit einer Eisenstange durch die Marktstraße laufen und herumschreien. Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeikräfte auf den herumschreienden Unruhestifter. Die Eisenstange hatte er bereits "entsorgt". Nach aktuellen Erkenntnissen kam es zu keinem strafrechtlich relevanten Verhalten. Da sich der 46-Jährige aber offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Beamten ihn in ein Krankenhaus. |elz

