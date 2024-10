Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei setzt Elektroimpulsgerät gegen mutmaßlichen Schläger ein

Kaiserslautern (ots)

Der Angriff auf einen Kneipenwirt endete in der Nacht zum Mittwoch für einen 44-Jährigen vorübergehend im Polizeigewahrsam. Die Polizei setzte gegen den Gast einen sogenannten Taser ein.

Weil der 44-Jährige kurz vor 2 Uhr das Lokal in der Altstadt nicht verlassen wollte, geriet er mit dem Wirt aneinander. Die Sache eskalierte in einer handfesten Auseinandersetzung. Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, schlug der 44-Jährige auf den Wirt ein. Erst nachdem die Beamten gegen den Mann ein Elektroimpulsgerät einsetzten, ließ er von seinem Opfer ab. Als die Polizisten den Alkoholisierten fesseln wollten, widersetzte sich der 44-Jährige den Ordnungshütern, die schließlich ein weiteres Mal das DEIG (Distanz- Elektroimpulsgerät) einsetzten. Der Mann wurde dabei nicht verletzt. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Wie sich herausstellte, hatte er eine Atemalkoholkonzentration von 1,81 Promille intus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem 44-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Er blickt jetzt einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entgegen. |erf

