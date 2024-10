POL-PPWP: Mann von mehreren Tätern angegriffen

Kaiserslautern (ots) - Ein Diebstahl am Fackelrondell rief am späten Donnerstagnachmittag die Polizei auf den Plan. Ein 17-Jähriger übergab dort seine Umhängetasche an zwei Personen, damit diese das Trageband richtig einstellen sollten. Nachdem das Duo die Tasche zurückgegeben hatte, rannten sie davon. Als der Jugendliche nachsah, bemerkte er, dass sein Geldbeutel aus dem Umhängebeutel fehlte. Das Portemonnaie ...

