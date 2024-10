Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randaliert und Widerstand geleistet - Mann droht Einsatzkräften mit Baseballschläger

Kaiserslautern (ots)

Anwohner der Rosenstraße meldeten am frühen Donnerstagmorgen einen Randalierer. Der Mann würde in einer Wohnung herumschreien und wäre aggressiv. Als die eingesetzten Kräfte auf den Unruhestifter trafen, erhob dieser einen Baseballschläger und ging auf die Beamten zu. Die Polizisten packten zu, brachten den 20-Jährigen zu Boden und nahmen ihn fest. Da der Angreifer alkoholisiert war, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Angehörige gaben gegenüber der Polizei an, dass der Mann sie ebenfalls körperlich angegriffen hätte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell