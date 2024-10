Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rauch kann zu Blutprobe führen

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde eine Funkstreife auf einen Pkw auf der Berliner Brücke aufmerksam, weil das Fahrzeug erheblich rauchte. Die Polizeibeamten wollten den Fahrzeugführer und das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei der Nachfahrt mussten sie feststellen, dass die Fahrerin eine Ampel bei Rot überfuhr und in der Folge zunächst nicht auf Anhaltezeichen der Polizei reagierte. Nach mehreren Hundert Metern hielt die 23-jährige Fahrerin an und den kontrollierenden Polizeibeamten kam starker Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Frau aus dem Raum Kaiserslautern einen Wert von 1,5 Promille. Der Verkehrsteilnehmerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ursache der "Rauchzeichen" dürften nach Aussage der Fahrerin auf einen defekten Motor zurückzuführen sein.|PvD

