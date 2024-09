POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Möllmicke

Attendorn (ots) - Attendorn. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 22.09.2024 gegen 11.30 Uhr im Bereich der Kreisstraße 13, in Höhe der Ortschaft Uelhof. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 61 jähriger Kradfahrer obige Straße aus Richtung L512 kommend, in Fahrtrichtung Drolshagen. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in Folge dessen. Dabei verletzte er sich ...

