POL-FR: Landkreis Emmendingen - Gutach/Bleibach -- Verkehrsunfall mit verletzter E-Scooter-Fahrerin - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots) - Am Samstag, den 07.10.2023, gegen 10:00 Uhr, kollidierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit einem Gartenzaun in der Straße "Im Dorfmatt" in Maulburg. An dem Zaun, resp. einem Steinpfosten, entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der ...

