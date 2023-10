Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Maulburg - Gartenzaun im Zusammenhang mit Verkehrsunfall beschädigt - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 07.10.2023, gegen 10:00 Uhr, kollidierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit einem Gartenzaun in der Straße "Im Dorfmatt" in Maulburg. An dem Zaun, resp. einem Steinpfosten, entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die entsprechende Regulierung zu kümmern.

Da es sich bei der Straße um eine Sackgasse handelt, wird vermutet, dass das betreffende Fahrzeug bei einem Wendevorgang gegen den Zaun stieß.

Aufgrund bisheriger Erkenntnisse der Polizei könnte es sich um ein blaues Verursacherfahrzeug handeln.

Wer entsprechende Hinweis zur Klärung des Sachverhaltes geben kann, möge sich bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier Schopfheim wenden, Tel. 07622 666980

