Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Otterbach (ots)

Ein bisher unbekannter Autofahrer verursachte am Freitagmorgen einen Verkehrsunfall auf dem Kundenparkplatz der VR Bank in der Lauterstraße und flüchtete. Der Geschädigte parkte seinen Pkw (Skoda Octavia) in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:40 Uhr ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz. Der bisher unbekannte Verursacher beschädigte die Fahrerseite und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen haben oder Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen.|PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell