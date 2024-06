Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Postgeschäft - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Postgeschäft in der Dischingerstraße ein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Hierfür brachen sie eine Tür, die zu den Postfächern führt, sowie eine Notausgangstür zur Lagerhalle auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Eppelheim geführt werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 / 766377 zu melden.

