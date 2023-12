Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Vor Polizeikontrolle geflohen - Unbekannter schleicht ums Haus - Sonstiges

Abtsgmünd: Rollerfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 56 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag zu. Gegen 14.40 Uhr befuhr er mit seinem Zweirad einen Waldweg im Bereich des Parkplatzes "Vorderbüchelberg", wo er zu Sturz kam. Einer 51-Jährigen - die den Mann neben seinem Roller liegend vorfand - gegenüber gab er an, dass er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste und deshalb gestürzt sei. Der 56-Jährige, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, verweigerte einen Alkoholtest. Er musste sich anschließend im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ob der von ihm geschilderte Sachverhalt der Richtigkeit entspricht, ist Umstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Aalen aufgenommen wurden.

Aalen: Parkrempler

Beim Versuch seinen Ford in eine Parklücke in der Weilerstraße einzuparken, beschädigte ein 42-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr den Audi eines 37-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand.

Aalen: Vor Polizeikontrolle geflohen

Am Beginn des Heckenweges wollten Beamte des Aalener Polizeireviers am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr einen 18-Jährigen kontrollieren, der allerdings, als er die Streife erkannte, in Richtung Hubertusweg floh. Die Polizeibeamten verfolgen den 18-Jährigen und konnten diesen nach rund 250 Meter einholen und einer Kontrolle unterziehen. Aufgrund der Gegenwehr des jungen Mannes erlitten sowohl der 18-Jährige, als auch ein Polizeibeamter leichte Verletzungen. Bei der folgenden Durchsuchung des Mannes wurden Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Hüttlingen: Unfallverursacher schwer verletzt

Am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem VW die B 29 zwischen Westhausen und Hüttlingen. Eigenen Angaben zufolge kam der 22-Jährige wegen eines Sekundenschlafes mit seinem Fahrzeug auf Höhe Oberalfingen von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Durch den Aufprall dreht sich der Pkw und kam letztlich auf der Gegenfahrspur zum Stillstand. Der 22-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht; an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Bopfingen: Unbekannter schleicht ums Haus

Eine 43-Jährige erstattete Anzeige gegen einen Unbekannten, der offenbar bereits mehrfach nachts um ihr Wohnhaus in der Hauptstraße schlich und hierbei auch die Rollläden hochschob um in die Zimmer zu schauen. Der Unbekannte ist dabei schwarz bzw. dunkel bekleidet und trägt eine Kapuze. Hinweise auf den Mann nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Unterschneidheim-Zöbingen: Motorradfahrer leicht verletzt

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem ein 33-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr leicht verletzt wurde. Mit seiner Yamaha befuhr er zur Unfallzeit die Landesstraße 1060 von Zöbingen kommend, in Richtung Unterschneidheim. Im dortigen Kreuzungsbereich stürzte er auf die Straße. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; an seinem Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden.

Mutlangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Samstagabend 19.50 Uhr und Sonntagvormittag 10.30 Uhr einen in der Wetzgauer Straße abgestellten VW, wobei an diesem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Heubach-Lauern: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 64 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Sonntagnachmittag zu. Gegen 16.20 Uhr befuhr er die Schulstraße in Richtung Hohenroder Straße, wo er aus unbekannter Ursache zu Boden stürzte. Der 64-Jährige wurde von einer 52-Jährigen aufgefunden, die dann auch die Rettungskräfte verständigte. Der Mann, der zum Zeitpunkt des Sturzes keinen Schutzhelm trug, wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: 500 Euro Sachschaden

Zwischen Freitagmorgen 10 Uhr und Sonntagnachmittag 14.40 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude in der Kappelstraße. Der oder die Diebe blieben ohne Beute, da Angaben der Bewohner zufolge nichts angefasst oder entwendet wurde. Der entstandene Schaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

