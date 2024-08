POL-SE: Elmshorn - Unbekannte entsorgen Mülltüten im Knick - Polizei auf der Suche nach Hinweisen

Appen / Uetersen (ots) - Am Montag (19.08.2024) ist es in Appen und Uetersen jeweils zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus durch unbekannte Täterschaften gekommen. In Appen im Rollbarg geschah die Tat in einem Zeitraum von 06:45 Uhr bis 17:15 Uhr. Es wurde sich gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft und ein ...

